et AFP

publié le 19/11/2019 à 20:27

L'enquête aura duré six mois. Ce mardi 19 novembre, le parquet suédois a finalement annoncé l'abandon des poursuites contre Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. En 2010, une femme en Suède avait porté plainte contre lui, l'accusant de viol.

La procureure en chef adjointe, Eva-Marie Persson se justifie. "J'ai convoqué cette conférence de presse pour annoncer ma décision de classer sans suite l'enquête", a-t-elle déclaré. "Tous les actes d'enquête ont été épuisés (...) sans apporter les preuves requises pour une condamnation."

En mai dernier, l'enquête avait été rouverte par l'avocate de la femme qui a porté plainte. Cette dernière, alors âgée d'une trentaine d'années, avait expliqué l'avoir rencontré à Stockholm au cours d'une conférence de WikiLeaks. La femme affirmait que Julian Assange avait engagé un rapport sexuel non protégé pendant qu'elle dormait. L’Australien s'était défendu en soutenant qu'elle était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.

Même si le fondateur de WikiLeaks est disculpé, il n'en a pas fini avec la justice. En effet, Julian Assange est accusé d'espionnage et encourt la peine de mort et 175 ans de prison aux Etats-Unis. L'homme est actuellement réfugié depuis plus de sept ans à l'ambassade d'Équateur à Londres.