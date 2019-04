publié le 30/04/2019 à 14:14

On l'associe traditionnellement à la médecine et à l'hygiène. Pourtant, la blouse blanche n'est pas aussi propre qu'elle en a l'air. Cette tenue de travail peut en fait abriter des bactéries et agents pathogènes dangereux, rapporte le New-York Times le lundi 29 avril.



D'après plusieurs études américaines citées par le journal, les blouses blanches sont fréquemment contaminées à l'hôpital par des souches de bactéries nuisibles, parfois même résistantes aux médicaments. 16% des blouses de médecins seraient ainsi contaminées par le Staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM) et 43% par des bactéries à Gram négatif. Ces deux types de bactéries peuvent être à l'origine de graves problèmes, notamment des infections de la peau et du sang ou des pneumonies.

Certains gestes permettent d'éviter la propagation des bactéries, notamment le port de blouses à manches courtes ou leur lavage quotidien. Mais d'après une autre étude mentionnée par le New-York Times, les médecins américains attendent généralement plus d'une semaine avant de laver leur vêtement de travail. 17% d'entre eux attendent plus d'un mois.

Les stéthoscopes, les téléphones et les tablettes seraient eux aussi infectés par des bactéries.