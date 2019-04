et AFP

publié le 13/04/2019 à 12:06

L'ancien directeur d'une banque du sperme à Barendrecht, dans le sud des Pays-Bas, est soupçonné d'avoir utilisé à de nombreuses reprises son propre sperme au lieu de celui du donneur choisi. Vendredi, les résultats d'une série de tests ADN "ont montré que 49 enfants dans l'affaire sont des descendants directs" de Jan Karbaat, décédé en 2017, a indiqué dans un communiqué, l'organisation Defence for Children, représentant les parents et les enfants au cœur du scandale.



"Les résultats confirment de sérieux soupçons selon lesquels Karbaat utilisait son propre sperme dans sa clinique", a ajouté l'organisation. Le scandale avait pris de l'ampleur en février, lorsqu'un tribunal néerlandais a décidé que le prélèvement ADN réalisé sur les affaires personnelles de M. Karbaat devait être mis à la disposition des parents et de leurs enfants afin qu'ils puissent effectuer leurs propres comparaisons.

Avant sa mort à l'âge de 89 ans, Jan Karbaat aurait admis avoir eu une soixantaine d'enfants du temps où il travaillait à la clinique, qui avait fermé ses portes en 2009 en raison de pratiques douteuses.