publié le 27/10/2018 à 10:30

L’initiative "Citrouille Turquoise", en anglais "Teal Pumpkin Project" est née en 2014 en Amérique du Nord et se répand aujourd’hui en Europe. À l’occasion d’Halloween, ce mouvement invite les gens à placer devant leur maison une citrouille peinte en bleu turquoise pour indiquer que des surprises non alimentaires sont aussi ici offertes aux enfants ne pouvant pas manger de bonbons pour des raisons d’allergies, d’intolérance, de diabète, de choix religieux ou autres.



L’objectif n’étant pas de bannir complètement les friandises, mais simplement d’offrir le choix aux enfants pour continuer de faire d’Halloween une fête pour tous. Pourquoi la couleur turquoise ? Parce que c’est la couleur utilisée depuis plus de 20 ans pour sensibiliser les gens aux allergies alimentaires et aux sérieux symptômes médicaux qu’elles peuvent engendrer.

Certes, en France Halloween n’a pas la même ampleur que chez les Anglo-Saxons et beaucoup lui reproche son aspect marketing. Mais justement, parce que c’est une fête de gourmandise, c’est l’occasion de faire de la sensibilisation aux problèmes des allergies alimentaires. Le temps d’une soirée, avec la "Citrouille Turquoise", les enfants allergiques peuvent profiter de la fête comme tout le monde.

Il faut rappeler que l’OMS classe les allergies au 4e rang des maladies chroniques du monde. Dans les pays industrialisés, les allergies alimentaires affecteraient 1 enfant sur 13 (à distinguer des intolérances qui ne présentent pas les mêmes symptômes). Cela revient à dire que dans une classe d’école, il y a au moins 2 enfants qui souffrent d’allergies alimentaires.



Comme elles peuvent provoquer du simple mal au ventre jusqu’à l’œdème de Quincke ou un choc anaphylactique, on comprend pourquoi, pour les enfants qui composent avec des allergies alimentaires, elles sont souvent synonymes de privations et tristement parfois d’exclusions.

Quelles surprises offrir sans se ruiner ?

Opération "Citrouille Turquoise" : des idées de surprises sans se ruiner Crédit : Clem Sans Gluten pour RTL.fr

Alors qu'offrir comme petites surprises non alimentaires sans se ruiner ? Voici quelques idées :



- petites fournitures comme les mini-crayons, mini gommes...



- gommettes, décalcomanies, autocollants



- faux-tatouages, cartes à collectionner, barrettes, billes, balles rebondissantes



- bracelets fluorescents, petits bijoux fantaisie, fils de scoubidous, serpentins



Attention à la pâte à modeler et aux objets en latex qui peuvent contenir des allergènes.



Les enfants adorent ces petites surprises, qui prolongent la fête puisqu'elles sont moins périssables que les bonbons. C’est un peu un retour aux sources car au 16e siècle, en Écosse ou en Irlande, le "treat" était une simple petite pièce de monnaie. Ce n’est qu’à partir du 19e siècle, qu'il est devenu nourriture, puis sucrerie.

Comment rejoindre ce mouvement ?

Pour rejoindre le mouvement "Citrouille Turquoise", décorer votre citrouille en bleu turquoise pour indiquer que vous proposez aussi aux enfants des surprises non alimentaires.



Pour indiquer votre participation ou trouver près de chez vous des maisons aux citrouilles turquoises, le site spécialiste des adresses sans allergènes, Avec Plaisir (relais officiel du mouvement Teal Pumpkin Project) propose une carte de géolocalisation, des affiches à imprimer pour diffuser l’information pour les écoles, le dentiste, le pédiatre, la bibliothèque municipale, et pleins d’autres infos pratiques.



Il y a même une petite affiche à imprimer et poser devant sa porte pour ceux qui n’ont pas le temps de peindre leur citrouille.

L'affiche de l'opération "Citrouille Turquoise" Crédit : @avecplaisir.fr

Conseil pratique : une vraie citrouille se peint plutôt à la peinture acrylique ou encore plus facilement à la bombe de peinture. Il est également conseillé de la vider et de creuser la décoration dans sa peau avant de la peindre si vous souhaitez l’utiliser comme "Jack O'Lanterne".



Et surtout, n’oublions pas d’être bienveillant pour inclure tous les enfants. L’enfant qui attrapera trop de bonbons a peut-être un problème de psychomotricité, celui qui met un temps fou à choisir souffre peut-être d’un retard mental, celui qui n’a pas de costume souffre peut-être d’autisme ou d’hypersensibilité sensorielle, celui qui ne dit pas "des bonbons ou un sort" peut souffrir de difficultés verbales. Soyons patients, ce doit-être Halloween pour tous.

Suivez Clem Sans Gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten