publié le 29/10/2019 à 08:16

Nouvelle communication "offensive", possibilité de faire le vaccin en pharmacie... Le gouvernement a lancé officiellement il y a une semaine la campagne de vaccination contre la grippe. Objectif : augmenter le taux de protection des populations à risque, en particulier les femmes enceintes et les "jeunes seniors".

Invitée à l'antenne de RTL ce mardi 29 octobre, Agnès Buzyn affirme que l'épidémie de grippe "n'a pas commencé" mais que "le vaccin est déjà disponible". "On est prêt pour la grippe. Le nombre de vaccins commandé est un peu plus élevé que l'année dernière", a précisé la ministre des Solidarités et de la Santé.

"On veut que les populations à risque se vaccinent et les soignants, aussi. C'est un devoir de déontologie et de bonne pratique que de se vacciner quand on est au contact des populations fragiles", a-t-elle ajouté.