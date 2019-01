publié le 30/01/2019 à 16:32

En cette période de froid, la grippe est là et bien là. L'épidémie, qui a tardé à arriver, s'est désormais installée dans toute la France métropolitaine, y compris en Normandie, dernière région à ne pas être touchée par la propagation, a indiqué ce mercredi 30 janvier, Santé publique France.



L'agence sanitaire fait état d'un "excès de mortalité toutes causes observé chez les personnes de 15-64 ans et de 85 ans ou plus" lors des deux premières semaines du mois de janvier même si les estimations du nombre de décès liés à la grippe ne seront disponibles que les semaines prochaines.

Santé Publique France relève également "une part importante de la grippe dans les hospitalisations". En effet, 8.565 patients se sont présentés aux urgences à cause de la grippe la semaine dernière, et 1.054 ont été hospitalisées, soit près de 400 de plus que la semaine précédente, selon le réseau Oscour.

Tous les régions métropolitaines sont désormais touchées par l'épidémie de grippe Crédit : Capture d'écran/ Santé Publique France

33 décès enregistrés depuis le 1er novembre

Ces hospitalisations concernent principalement les personnes âgées, de 75 ans ou plus (39%) et les enfants, de moins de 5 ans (20%). En ville, le taux de consultations pour syndrome grippal est aussi en "forte augmentation" : il est passé de 223 pour 100.000 habitants à 339 pour 100.000 la semaine dernière, d'après les estimations du réseau de surveillance Sentinelles.



Depuis le 1er novembre 2018, 422 cas graves de grippe, dont 92 durant la semaine dernière, ont été admis en réanimation. Parmi eux, 33 décès ont été enregistrés, tous chez des adultes, en particulier chez les 65 ans et plus (22).



Des réflexes simples sont à adopter pour se protéger au mieux de la maladie comme se laver les mains régulièrement, n'utiliser qu'une seule fois ses mouchoirs ou encore limiter au maximum le contact avec les personnes grippées.