Grippe : cinq régions frappées par l'épidémie

publié le 23/01/2020 à 01:24

Selon l'agence Santé publique France, cinq régions de France métropolitaine se trouvent désormais en phase épidémique de grippe et huit autres sont encore en phase pré-épidémiques.

L'épidémie avait officiellement démarré en Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle touche à présent les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Pays de la Loire.

En Outre-mer, l'épidémie débute aux Antilles. La Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont en phase de pré-épidémie, ajoute l'agence sanitaire.

La grippe et les syndromes grippaux ont été à l'origine de 3.417 passages aux urgences du 13 au 19 janvier et ont entraîné 328 hospitalisations. Depuis le 4 novembre, en réanimation, "183 cas graves de grippe ont été signalés" en métropole, dont 21 la semaine dernière, et au total, 17 malades sont morts.



L'âge moyen des patients gravement atteints est de 51 ans. La grande majorité (73%) présentaient des facteurs de risque : insuffisance respiratoire et cardiaque, maladies chroniques comme le diabète, ou âge supérieur à 65 ans notamment chez ceux déjà atteints d'une ou plusieurs pathologies.