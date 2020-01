Gastro/grippe : attention aux sèche-mains, possiblement vecteurs de germes

publié le 14/01/2020 à 17:18

Ils sont pratiques, rapides, et surtout présents dans de très nombreuses zones. Les sèche-mains, qui propulsent de l'air afin d'effectuer la tâche dont ils portent le nom, ne seraient peut-être pas les alliés de mains propres après un lavage consciencieux. En effet, depuis plusieurs années, des études laissent entendre que l'air qui sèche les mains serait loin d'être sain.

Une étude de 2010 concluait que les sèche-mains électriques propageaient moins de bactéries que les serviettes en papier, alors qu'une autre parue en 2014 affirmait que les sèche-mains répandaient 27 fois plus de bactéries que les serviettes. Ces deux études étaient cependant loin d'être indépendantes : la première était financée par Dyson et la seconde... par un groupe produisant du papier.

En 2018, RTL avait contacté le Dr Oury Estegassy, médecin généraliste à Neuilly-sur-Seine afin d'éclairer sur ce sujet. "Les études sur le sujet sont encore trop rares pour que l'on puisse en tirer un enseignement décisif", expliquait-il. Il convient néanmoins d'appliquer un principe de précaution en la matière, car une chose est sûre : les germes se disséminent allègrement dans de l'air brassé.

Pas de risque majeur

À l'issue d'une expérience dirigée en 2018 par Peter Setlow sur des sèche-mains à air pulsé, l'équipe a conclu que l’air sortant de l'appareil était quasiment propre mais qu'en étant propulsé rapidement, il finissait par remuer l’air des toilettes qui, lui, était chargé de germes.

Mais ce n'est pas pour autant une raison de céder à la panique. Si les sèche-mains sont un terrain favorable où peuvent se nicher bactéries et virus, ce ne sont pas des foyers infectieux. Pour Peter Setlow, les risques d'une infection ne sont pas caractérisés pour la majeure partie de la population.

Les personnes les plus fragiles, notamment les très jeunes enfants, les personnes âgées ou immunodéprimées sont donc les plus exposées. Mais pas plus que dans un autre environnement susceptible d'abriter des bactéries en plus grande concentration. Et pour se sécher les mains, le Dr Estegassy propose une solution alternative à effectuer après un lavage consciencieux : se sécher les mains... à l'air libre.