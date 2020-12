Le coronavirus est trois fois plus mortel que la grippe, d'après une étude

publié le 18/12/2020 à 13:27

Si certains en doutent encore, l'étude de l'INSERM est on ne peut plus claire : le Covid-19 est trois fois plus mortel que la grippe. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont appuyés sur les données de 135.000 patients au total, hospitalisés sur des périodes bien précises.

L'analyse a porté sur le printemps 2020 pour le coronavirus et sur l'hiver 2018/2019 pour la grippe. Cette saison-là, l'épidémie avait été particulièrement meurtrière. Il s'agissait alors de la pire depuis cinq ans.

Le taux de décès est trois fois plus élevé chez les patients atteints de Covid-19 : 16% contre 5%. L'étude montre aussi qu'il y a eu beaucoup plus d'admissions en réanimation pour les malades touchés par le coronavirus.

Le séjour en soins intensifs est également presque deux fois plus long : quinze jours contre huit en moyenne pour la grippe. En revanche, il y a eu moins d'enfants et d'adolescents hospitalisés. Ils représentent un peu plus de 1% du total des patients, contre 19% pour la grippe.

Il faut noter que, malgré les résultats de l'étude, le coronavirus est moins meurtrier qu'au printemps dernier grâce aux progrès accomplis dans la prise en charge des malades. Il y a par exemple moins d'intubations grâce à l'oxygénothérapie. Les traitements comme les corticoïdes bloquent les réactions inflammatoires et les anticoagulants évitent les embolies pulmonaires.