Gastro : 4 gestes simples pour échapper à l'épidémie

publié le 13/01/2020 à 14:18

Aucun département français n'est épargné par la gastro-entérite en ce début d'année. Le réseau Sentinelles -qui surveille aussi actuellement la progression de la grippe- signale une activité en forte augmentation sur la première semaine de janvier. Mais selon les dernières prévisions, la propagation du virus devrait progressivement se stabiliser dans les jours à venir.

Le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë, recensés après une consultation en médecine générale, était de 326 pour 100.000 habitants début janvier. Soit une augmentation de 37 cas par rapport à la semaine de Noël.

Afin de passer au travers des mailles du filet et d'éviter d'attraper la gastro, il y a quelques gestes simples à appliquer au quotidien. Des conseils essentiellement sanitaires qui ne sont pas toujours efficaces à 100% mais qui aident à limiter la contagion.

Conseil n°1 : se laver les mains

Le meilleur moyen de ne pas être contaminé, c'est de se laver les mains régulièrement, en faisant bien mousser le savon. Se les rincer à l'eau ne sert à rien. Après avoir bien savonné vos mains, il faut les sécher comme il faut avec un moyen de séchage propre et sec.

L'idéal, quand vous êtes à l'extérieur notamment, est d'avoir toujours sur vous un flacon de solution hydroalcoolique et de l'utiliser dès que vous avez touché un élément suspect type poignée de porte d'un bâtiment public.

Conseil n°2 : adapter l'alimentation

L'alimentation est aussi une arme pour parer la gastro. Pendant une épidémie, il vaut mieux privilégier les aliments qui n'exigent pas trop d'efforts des intestins. Autrement dit préférer le riz, les bananes et l'ail -qui désinfecte l'intestin- aux œufs, laitages ou autres matières grasses.



Bien cuire ce que vous mangez est également important. Sans oublier l'hydratation : il faut boire beaucoup d'eau. La gastro-entérite est un virus qui déshydrate énormément.

Conseil n°3 : éviter les contacts

Qui dit virus dit contagion par mode de "contact". Particulièrement dans les lieux publics fréquentés, comme les transports en commun. Il vaut mieux éviter par exemple de toucher la barre du métro en période d'épidémie de gastro.



Si quelqu'un, qui est potentiellement malade, éternue à côté de vous, couvrez votre bouche avec un linge propre ou un mouchoir en papier, et évitez surtout de porter les mains à votre visage. Si malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à éviter les contacts "à risque", reporte-vous au conseil n°1 : la solution hydroalcoolique.

Conseil n°4 : faites attention à votre sommeil

Les virus s'attaquent aux personnes vulnérables. Et en cette période hivernale, où les températures peuvent changer d'un jour à l'autre, nombreux sont ceux à être fatigués et donc à être plus vulnérables que d'habitude. Il ne faut donc pas oublier de dormir suffisamment. Une bonne hygiène de vie, voilà le secret pour combattre au mieux la gastro-entérite.