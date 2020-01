Crédit : iStock / Getty Images Plus

La gastro-entérite est de retour, comment savoir si on l'a ?

publié le 12/01/2020 à 11:06

Pour la première semaine de 2020, la gastro-entérite et la grippe laissent peu de répit. Selon le dernier bulletin hebdomadaire de l'agence Santé publique France, les deux maladies progressent.

La présence de la gastro-entérite a été considérée comme "forte et en augmentation" durant la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Cependant, selon les prévisions, la progression du virus devrait ensuite se stabiliser. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et les Pays de la Loire.

Quant à la grippe, l'activité est faible mais en augmentation. Même si aucune région n'est pour le moment en phase épidémique, 11 des 13 régions métropolitaines se trouvent en phase pré-épidémique contre seulement la moitié la semaine précédente. La région la plus touchée est l'Auvergne-Rhône-Alpes.

La varicelle, elle, reste faible et ne menace pas vraiment pour le moment.