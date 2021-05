Frelons asiatiques : sont-ils dangereux et comment les repérer ?

publié le 24/05/2021 à 13:11

Chaque année, plusieurs personnes décèdent à la suite de piqûre de frelons asiatiques. Arrivés en France vers 2004, par paquebot, ces insectes ont proliféré au fil des années et envahi nos espaces verts. Moins connus que les guêpes ou les abeilles, ils sont pourtant bien présents sur la majeure partie du territoire et constituent une espèce nuisible et invasive.

Les frelons asiatiques sont "très dangereux", expliquait Jérémy Toussaint, fondateur de Guêpes-Apens sur RTL en août dernier. En effet, contrairement aux guêpes ou frelons européens, ils vont attaquer dès que l'humain va s'approcher du nid afin de défendre leur territoire. En ce qui concerne la piqûre, ce n'est pas la dose de venin d'une seule piqûre qui va être mortelle, mais "c'est le nombre de piqûres qui va pouvoir tuer une personne ou lui provoquer une réaction allergique", explique l'expert.

Comment différencier un frelon asiatique d'un frelon européen ? Tout d'abord par sa taille, "le frelon asiatique se situe entre la guêpe et le frelon européen. Le frelon européen est l'insecte le plus gros." Mais aussi par sa couleur, le frelon asiatique est "plus noir, avec une rayure orange sur le bout de l'abdomen et un petit triangle également sur la tête", précise le spécialiste.