Fin du port du masque : ce serait de "l'irresponsabilité politique" selon le Pr Pialoux

publié le 21/05/2021 à 14:00

Alors que 67% des Français se montrent favorables au maintien du port du masque à l'extérieur, selon notre baromètre BVA pour RTL et Orange, le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à Paris, évoque "une excellente nouvelle" et "une information incroyable".

Au moment où le gouvernement "espère fortement" que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur cet "été", selon les mots de son porte-parole Gabriel Attal, certaines villes, comme Arcachon, ont levé cette obligation sur l’espace public depuis ce mercredi 19 mai. "C'est de l'irresponsabilité politique et du populisme" fustige le professionnel de santé qui craint "un brassage avec des populations non-vaccinées et notamment les tranches les plus jeunes".

Avec les résultats de ce sondage, "il y a un message qui est train de passer" se satisfait Gilles Pialoux. "On est dans une période d'incertitudes où il faut une prévention combinée. Vaccin + masque + gestes barrières + la jauge dans les lieux publics nous permettrons d'arriver à avoir un été tranquille" indique-t-il en soulignant que "67% des Français l'ont compris, c'est déjà beaucoup".