publié le 19/09/2019 à 09:45

Pleins feux sur une maladie qui touche surtout les femmes, la fibromyalgie. Cette maladie n’est pas mortelle mais c’est effectivement enquiquinant parce que primo, vous avez mal partout. Secondo, c'est une maladie difficile à prévenir et à diagnostiquer. Et tertio, elle nous conduit parfois à prendre des médicaments inutilement.

Au sujet des symptômes, rien de compliqué : vous êtes perclus de douleurs ! Douleur à la nuque, douleur aux épaules, douleurs aux omoplates, aux hanches, dans le bas du dos… Vous avez des sensations de froid, vos membres sont engourdis et vos muscles contractés.

Et alors, au fur et à mesure que la maladie s’installe, votre confort de vie tourne au cauchemar : vous dormez mal, vous êtes fatigué, anxieux, dépressif, d’une humeur de chien, votre mémoire vous trahit, vous n’arrivez plus à vous concentrer, je m’arrête là parce que l’inventaire des plaisirs de la fibromyalgie conduit tout droit à des situations invalidantes.

Le problème, avec cette maladie, c’est qu’elle collectionne tellement de symptômes que pour la diagnostiquer, ça demande du temps. Ça peut très bien durer 2 ans, pendant lesquels vous accumulez les consultations, à chaque fois pour un motif différent jusqu’à ce que la synthèse soit faite et le diagnostic établi.

Des médicaments inefficaces

Vous avez mal. Donc on vous prescrit des antidouleurs. Sauf que ces antidouleurs ont souvent des effets secondaires et, surtout, se signalent par leur inefficacité.

C’est en tout cas ce dont est convaincue la Ligue européenne de lutte contre les rhumatismes qui regroupe les experts d’une douzaine de pays, lesquels se sont penchés sur tout ce que la littérature scientifique a produit sur le sujet, ont étudié tous les traitements prescrits et en sont arrivés à une conclusion.

Quand on souffre d’une fibromyalgie, il ne sert à rien de prendre des médicaments. En tout cas en première intention. Contre la fibromyalgie, la meilleure parade, c’est de faire du sport ! Cyclisme, marche, randonnée, tennis… Tous les sports qui font appel à votre endurance sont du meilleur effet pour lutter contre la fibromyalgie.

En résumé : le sport en première intention et, après, pourquoi pas, des médicaments bien choisis, voire une psychothérapie.