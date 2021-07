Été : les solutions pour faire disparaître rapidement un coup de soleil

Pour les peaux les plus sensibles, quelques douloureux coups de soleil ont le potentiel de gâcher un été tout entier. Les arrivées conjuguées des vacances et du beau temps poussent à vouloir s'allonger des heures au soleil. Une pratique agréable qui s'accompagne cependant de quelques dangers.



Une étude publiée dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention en 2014 révèle que cinq coups de soleil reçus avant l'âge de 20 ans augmenteraient le risque de développer un cancer de la peau à l'âge adulte de 80%.



S'il ne s'agit pas forcément de se priver entièrement, adopter les bons réflexes peut protéger à la fois la santé et ne peut provoquer d'inconfort majeur lors d'un séjour. À noter qu'il faut quoi qu'il en soit se montrer vigilant face au soleil, alors que l'exposition peut entraîner un risque de cancer même sans brulure, comme l'explique la Skin Cancer Foundation aux États-Unis.

L'hydratation, un rôle essentiel

L'hydratation est primordiale lorsque que notre peau a été victime d'un coup de soleil. Boire de l'eau est le premier à réflexe à adopter. Au-delà de la douleur, les coups de soleil dessèchent la peau et déshydratent tout notre corps. Il faut donc boire plus d'eau que d'habitude et privilégier les aliments qui en sont gorgés : pastèque, melon, tomate... Cela diminue également le risque d'insolation.

Le coup de soleil se caractérise par une sensation de brûlure et la douleur que celle-ci engendre. Afin d'atténuer ce désagréable effet, il est conseillé de refroidir au maximum la peau abimée. Pour se faire, il est conseillé de passer la partie rouge de la peau sous de l'eau très fraîche, et ce, durant plusieurs minutes. Cela contribuera à estomper l'inflammation.

Tout comme il est essentiel d'hydrater notre corps en buvant de l'eau, il en est de même pour notre peau. Celle-ci étant assoiffée, il est important de l'hydrater afin d'éviter un dessèchement intérieur comme extérieur. L'idéal est de mettre de la crème apaisante et hydratante spécialisée dans les brûlures du premier degré. Si vous n'en avez pas, n'importe quelle crème hydratante lambda fera l'affaire.



Des remèdes naturels

Comme pour tous les maux, il y a toujours une bonne vieille recette de grand-mère pour soulager notre peau meurtrie. Certains remèdes naturels peuvent considérablement calmer les coups de soleil. C'est notamment le cas du yaourt nature qui, appliqué sur les parties brûlées, va permettre à la peau de l'absorber et de s'hydrater considérablement. L'aspect frais du yaourt vous soulagera également.

Un autre grand allié des coups de soleil : le gel d'aloe-vera. Très riche pour l'organisme comme pour la peau, celui-ci a également la capacité d'hydrater et de calmer la brûlure presque instantanément. Il permet aussi une cicatrisation plus rapide.



Vérifier l'indice UV

Dernière précaution avant de sortir : bien vérifier l'indice UV. Ce dernier sert à mesurer l'intensité des rayonnements qu'émet le soleil, et donc dans quelle mesure s'exposer est dangereux. Sur une échelle de 1 à 16, un indice UV au-delà de 6 est considéré comme "élevé" et entraîne les premiers risques de brûlures.