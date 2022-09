Eau minérale ou eau de source : quelle eau en bouteille choisir ?

Alors que l’eau du robinet est de qualité, près d’un Français sur deux continue de consommer chaque jour de l’eau en bouteille pour des questions de goût notamment. Nous choisissons de l'eau minérale ou de l'eau de source. La différence entre les deux est essentiellement réglementaire. Les deux proviennent de nappes d’eau souterraines. Elles sont potables à l’état naturel et embouteillées à la source. Elles ne subissent aucun traitement chimique de désinfection, pas d’ajout de chlore.

Mais l’eau de source d’une même marque peut venir de plusieurs forages différents alors que l’eau minérale vient d’une seule source. Pour cette raison, l’eau minérale a une composition stable en minéraux, alors que ce n’est pas forcément le cas pour l’eau de source. Les eaux de source ne sont pas tenues à une stabilité de leur composition minérale. En revanche, elles ne peuvent pas être trop minéralisées puisque leur quantité de résidu sec, c’est-à-dire la quantité de minéraux restant après évaporation de l’eau, doit être inférieure à 1500 mg/l.

Les eaux minérales, meilleures pour la santé ?

Les eaux minérales ne sont pas forcément meilleures, même si elles valent environ deux fois plus cher que les eaux de source. Cette idée vient du fait que les eaux minérales sont aussi souvent thermales et utilisées en cure. Cependant, les eaux minérales, de par leur teneur en minéraux, peuvent avoir des propriétés particulières, qui les rendent bénéfiques dans certaines situations, mais qui peuvent aussi limiter leur consommation. Certaines eaux fortement minéralisées ne sont pas recommandées au quotidien, ni pour tout le monde.

Par exemple, les eaux minérales riches en bicarbonate de sodium (qui en contiennent plus de 600 mg/l, comme Vichy Célestins, St Yorre…), peuvent être bénéfiques pour la récupération musculaire après un effort. Mais parce qu’elles sont salées, elles sont à éviter en cas d’hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque ou rénale, et si l’on souffre de rétention d’eau.



Les eaux riches en calcium (qui en contiennent plus de 150 mg/l, comme Contrex, Courmayeur, Hépar, Salvetat…) peuvent être intéressantes pour compléter des apports alimentaires insuffisants, par exemple lorsqu’on on ne consomme pas de produits laitiers, mais elles sont déconseillées quand on a des calculs rénaux.



Les eaux riches en magnésium (à partir de 56 mg/l, comme Rozana, Hépar, Contrex, Badoit…) peuvent être privilégiées en cas de fatigue passagère ou de constipation mais leur effet laxatif ne convient pas à tous.

Faut-il varier les eaux ?

Il faut surtout prendre une eau qui correspond à ses goûts et à ses besoins. Si on dit de varier, c’est pour ne pas s’exposer aux potentiels effets négatifs d’une eau trop fortement minéralisée.



Pour une consommation familiale courante, L’Académie de médecine préconise une eau minérale peu minéralisée ou une eau de source, si on n’est pas adepte de l’eau du robinet.

On regarde sur l’étiquette la bouteille d’eau. Lorsque le taux de résidu sec à 180°C est inférieur à 500 mg/litre, on a affaire à une eau faiblement minéralisée. C’est par exemple le cas de l’eau d’Evian, Volvic, Mont Roucous, Thonon…

Enfin, dernier conseil : une bouteille d'eau entamée se conserve au réfrigérateur et pas à température ambiante car l’exposition à la chaleur et à la lumière peut favoriser le développement de micro-organismes. Et pour la même raison, on la boit plutôt dans les 24 à 48 heures.

