publié le 25/12/2019

Chaque été quand nous allons nous baigner, dans le Pays Basque par exemple, la mer n'est jamais à la même hauteur : ce sont les marées. Mac Lesggy a souhaité nous parler de ce phénomène si particulier que nous avons tous observés.

Nous allons voir ensemble : pourquoi la mer se retire ? où est-ce qu'elle va ? et surtout pourquoi ces marées sont plus importantes sur la côte Atlantique qu'en Méditerranée ? Pour comprendre ce phénomène, il faut prendre de la hauteur, voire beaucoup car il faut partir dans l'espace.

L'influence des marées nous la devons à trois choses : la rotation de la Terre, celle de la Lune autour de la Terre, et celle de la Terre autour du Soleil. La Terre fait le tour du Soleil en 365 jours et un quart. La Lune quant à elle fait le tour de la Terre en 29 jours et demi. Quant à la Terre, elle fait un tour complet sur elle-même en 24 heures.

C'est cette combinaison de rotation qui va influer sur l'eau qui recouvre 71% de notre planète. Plusieurs forces s'exercent donc sur cette eau. La première est celle provoquée par la rotation de la Terre. Elle génère une force centrifuge. L'eau a naturellement envie de s'éloigner du centre de la Terre.

La deuxième est celle de la Lune. Sauf qu'ici la masse de la Lune attire de manière subtile les masses terrestres, un peu comme un aimant va en attirer un autre. Sous l'action de la Lune, une sorte de bourrelet d'eau se forme à la surface de la Terre. Ce bourrelet va suivre la Lune, ce qui créé donc une marée tout au longe de sa route.

Une seconde force centrifuge

Sauf que les marées il y en a deux par jour, c'est-à-dire une marée toutes les douze heures. Or la Lune ne passe au-dessus de nos têtes qu'une fois par jour. Alors que se passe-t-il ? En fait la Lune et la Terre forme un couple qui tourne autour d'un axe de rotation, légèrement différent de celui de la Terre.



Résultat : il va se créer une force centrifuge supplémentaire du côté de la Terre opposée à la Lune. Cette force va créer un deuxième bourrelet d'eau opposé du premier et plus petit que celui-ci. Voilà le principe de base des marées.



