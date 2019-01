CES 2019 : LG lance une machine à brasser de la bière à capsules

publié le 07/01/2019 à 19:55

Le succès de Nespresso n'en finit plus de faire des émules. Ces dernières années, la start-up française D-Vine s'est illustrée au CES de Las Vegas avec une machine de dégustation de vin au verre dans laquelle on insère des flacons aérés et mis à température idéale avant d'être versés dans un verre. LG a repris la formule cette année avec le Home Brew, une machine à bière à capsules à usage unique permettant de "fabriquer sa propre bière artisanale", selon la marque.



Dévoilé à l'ouverture de la 52e édition du salon technologique, l'appareil promet surtout de simplifier le processus de brassage à la faveur d'un système de capsules associé à un algorithme de fermentation. Il suffit d'insérer une capsule contenant un mélange de malt, de levure, d'huile de houblon et d'arômes, d'ajouter de l'eau et d'appuyer sur un bouton. La machine se charge alors de contrôler les différentes étapes des processus de fermentation, de vieillissement et de carbonatation.

Il faut ensuite patienter environ deux semaines pour pouvoir tirer la bière. Une application pour smartphone permet à l'utilisateur de vérifier l'avancement de la préparation à tout moment et le système se charge du nettoyage. Cinq types de bières différentes sont proposés au total, blonde, brune, américaine, belge ou tchèque. La machine peut fournir jusqu'à cinq litres de bières par brassage.

Une fois passé l'effet d'annonce, plusieurs questions restent en suspens. Ni le prix, ni la disponibilité du Home Brew n'ont encore été annoncés. On ignore également la conception des arômes utilisés dans les capsules pour donner du goût aux différents types de bière. Reste à voir si la machine produit des bières de qualité et est réellement synonyme de progrès.