L’homéopathie : Comment ça marche ?

publié le 28/05/2019 à 13:32

Il y a quelques jours la Haute Autorité de Santé a rendu un rapport défavorable au remboursement de l’homéopathie.

On va remonter aux origines de l’homéopathie : Arnica, Apis Melifica, Oscillococcinum… 70% des Français y ont déjà eu recours et pourtant l’homéopathie fait polémique au point d’être sans doute bientôt déremboursée .



Depuis quand se soigne-t-on à l’homéopathie ? Qui en est l’inventeur ? Quel en est le principe et comment sont fabriquées ces fameux petits granulés ?

On va tout vous raconter comment ce médicament est fabriqué, quels sont ses ingrédients, pourquoi soulage-il certains patients, qui est son inventeur ?

Avec notre invité la journaliste Magali Cotard, on s’intéresse à cette médecine douce mais violemment décriée.

