Départ en vacances : pourquoi il ne faut surtout pas mettre les pieds sur le tableau de bord de son véhicule

Il est tentant de mettre ses pieds sur le tableau de bord lors d'un long trajet en voiture, mais c'est une grosse prise de risque pour le passager avant.

Ça peut être particulièrement dangereux, comme le fait remarquer Anne Lavaud de la Prévention routière. "D'une part, cela bloque toute la visibilité du conducteur. Et si on a un accident (et donc un choc ou une collision), quand l'airbag se déclenche (en 55 millisecondes), le passager prend ses pieds et ses genoux dans le menton."

En outre, le risque grandit car la ceinture de sécurité est mal positionnée. "Elle n'est plus sur les hanches, les parties osseuses du squelette, mais sur les parties molles comme la rate, l'estomac et le foie", ajoute Anne Lavaud. "Quand le choc va arriver et la ceinture se déclencher, elle va endommager toutes ces parties qui sont censées être protégées."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info