Crise aux urgences : "Chaque année, la pression augmente", dit Pierre Carli

publié le 12/06/2019 à 08:41

Depuis trois mois, les services d'urgences sont en grève pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer plus de moyens. Pour tenter de trouver une solution à cette crise, Agnès Buzyn a notamment chargé Pierre Carli, le président du Conseil national de l’urgence hospitalière, d'une mission nationale sur les urgences.



Invité de RTL mercredi 12 juin, Pierre Carli a souligné que la France a déjà "traversé des crises multiples : la canicule, des épidémies", mais "ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des crises qui se rapprochent et un phénomène de tension qui devient continu". Et de souligner que "chaque année cette pression augmente, qu'elle pèse et qu'elle a un effet cumulatif sur nos équipes".

Malgré des dizaines de services d'urgence en grève, Pierre Carli assure qu'ils seraient en mesure d'affronter un événement grave comme un attentat. "Les personnels qui travaillent dans les urgences sont profondément motivés pour ça. Et même, un des sujets de la crise actuelle, c'est qu'ils sont tellement motivés qu'ils ne peuvent pas accepter que ça ne se passe pas comme ils voudraient que ça se passe", précise-t-il.

De plus, Pierre Carli a indiqué : "Il faut faire un diagnostic précis, au niveau de chaque département, et ensuite on pourra agir sur les différents facteurs", ajoutant que la ministre de la Santé Agnès Buzyn va "annoncer d'autres mesures" pour répondre à la crise.