Covid-19 : des chiens pour détecter la présence du virus

publié le 12/10/2020 à 12:03

Les tests de dépistage de la Covid-19 ne sont pas pour les chiens et c'est bien dommage pour cette équipe de recherche française, basée à l'école vétérinaire d'Alfort dans le Val-de-Marne. Depuis plusieurs mois, elle teste la réaction des chiens face à des échantillons de sueur prélevés sur des volontaires et dans la quasi-totalité des cas, les animaux parviennent à détecter la présence du virus.

Les entraînements de ces bergers belges ont lieu en plein air, avec leurs maîtres des pompiers des Yvelines. "Ce sont des chiens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de travail. Ils sont formés à la détection de personnes ensevelies, mais pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits", explique l'un d'eux.

L'efficacité est de plus de 90%, ce qui est comparable aux tests PCR. Des chiens ont déjà été déployés à l'étranger mais c'est impossible en France car la pratique n'est pas reconnue par le gouvernement. "On n'a pas les moyens de le déployer, on n'a aucun soutien étatique sur cette action-là. Je trouve ça franchement dommage, c'est un système efficace, indolore, instantané, pourquoi s'en passer ?", explique le professeur Dominique Grandjean, à l'origine du projet.

En attendant un éventuel feu vert du gouvernement, l’association Handi'chien, qui a plusieurs dizaines de chiens dans les Ehpad, va commencer une formation à l'école vétérinaire.