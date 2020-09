Covid-19 à Marseille : Samia Ghali demande "à ce qu'on respecte les Marseillais"

publié le 24/09/2020 à 12:33

Colère et stupeur ce matin à Marseille. Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi dans toute la métropole. Comme la Guadeloupe, Marseille a en effet été placée en zone rouge "écarlate", le seuil d'alerte maximale pour l'épidémie de coronavirus.

Les mesures sont sévères, et le ministre de la Santé Olivier Véran a reconnu qu'elles auraient un impact fort sur "certains secteurs". Il a donc promis que les personnes qui doivent fermer leur établissement seront "soutenues" et qu'elles pourront bénéficier des mêmes mesures que pendant le confinement.

La mairie de Marseille a exprimé à sa colère face à des mesures qu'elle estime trop punitives. Pour Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille, elles ne sont pas justifiées. "J'aimerais bien comprendre cette zone rouge, rouge écarlate, rouge vif... [...] Pour sortir Paris de l'urgence, on met Marseille dans l'urgence", estime-t-elle.

"Je demande à ce qu'on respecte les Marseillais. La situation sanitaire ne justifie pas cette annonce", poursuit Samia Ghali. "Ça suffit, on ne peut pas trembler à chaque fois que le ministre de la Santé va s'exprimer sur la situation à Marseille."

À Marseille, le taux d'incidence dépasse désormais le seuil des 250 cas pour 100.000 habitants et le virus se propage rapidement. Au total, en France, plus de 13.000 nouveaux cas ont été recensés mercredi 23 septembre, et les patients Covid occupent déjà 20% des lits en réanimation.