Coronavirus : un lycéen de Tarbes trois fois positif en moins d'un an

S'il est plutôt rare de contracter la Covid-19 deux fois, il est encore plus inhabituel de l'avoir trois fois. C'est pourtant ce qui est arrivé à un lycéen de Tarbes (Hautes-Pyrénées), testé positif fin mai 2021 pour la troisième fois en moins d'un an. Selon France 3 Occitanie, ce jeune homme de 19 ans avait déjà eu la Covid en juin dernier, puis en octobre.

Ce patient a cette fois contracté une forme plus sévère du virus : il souffre de fortes fièvres, maux de tête, courbatures, troubles du sommeil et perte de goût, alors qu'il n'avait eu que de très légers symptômes lors des deux premières fois. Il ne serait "pas en état de témoigner", selon la chaîne régionale.

Les cas de réinfection à la Covid-19 sont peu fréquents mais existent : selon une étude danoise publiée dans The Lancet, le fait d'avoir contracté le virus une première fois offre une protection à 80%, un chiffre qui tombe à 47% chez les plus de 65 ans. De plus, la durée de l'immunité acquise est encore mal connue et pourrait être mise à mal par les variants. Toutefois, la charge virale lors d'une réinfection est en moyenne 10 fois plus faible. Le cas de ce patient tarbais est donc particulièrement exceptionnel.