Coronavirus : Renault prêt à mettre des voitures à disposition des soignants

publié le 22/03/2020 à 13:03

En cette période de confinement en France, de nombreux secteurs du monde économique se mobilisent. En voici une illustration avec l'entreprise Renault, prête à fournir des véhicules pour venir en aide aux soignants. Le président du constructeur français, Jean-Dominique Senard, l'a expliqué sur RTL.

"Nous sommes en train de réfléchir à prêter 300 ZOE pour que le personnel médical puisse se déplacer plus facilement", a indiqué le PDG de Renault, précisant que 200 voitures avaient déjà été fournies à la Croix-Rouge, en Suisse.

"Nous allons entrer dans un monde où la solidarité aura démontré sa force, a-t-il encore détaillé. Peut-être qu'un monde de plus grande bienveillance et de plus grande attention aux personnes va naître dans un capitalisme français et européen, que j'appelle de mes vœux et Renault jouera sa part", a ajouté le dirigeant du constructeur.