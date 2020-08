Coronavirus : quels sont les risques des contaminations dans un avion ?

et AFP

C'est une étude rassurante pour tous les voyageurs en avion. Le 9 mars dernier, 102 passagers étaient à bord d'un vol Tel Aviv-Francfort d'une durée de 4h40, sans masque. Malgré 7 personnes infectées à bord, seules deux autres contaminations ont été identifiées, selon une étude parue ce mardi 18 août dans la revue américaine Jama Network Open.

Les chercheurs ont joint 78 autres passagers de ce vol. Alors que la zone de contamination traditionnellement admise s'étend à deux rangées devant et deux rangées derrière, une personne assise immédiatement devant et deux personnes assises immédiatement derrière n'ont pas été contaminées.

Les deux passagers très probablement contaminés durant le vol étaient assis de l'autre côté du couloir des sept cas initiaux. "Nous avons été surpris de ne trouver que deux transmissions", résume Sebastian Hoehl, de l'institut de virologie médicale à Francfort. Cela confirme dans tous les cas que les transmissions dans un avion, en l'absence de masques, sont bien possibles. Même si ce risque semble limité.

"L'air en cabine est renouvelé toutes les 3 minutes, expliquait en mars dernier Air France. Le système de recyclage des avions d'Air France est équipé de filtres 'High Efficiency Particulate Air' ou filtres HEPA, identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Ces filtres extraient plus de 99,99% des virus les plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la conformité de l'air des cabines avec les normes de qualité. Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont filtrés par les filtres HEPA."