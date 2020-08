États-Unis : un couple meurt du coronavirus, deux jours après son fils

Crédit : GO NAKAMURA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 18/08/2020 à 20:11

Les histoires tragiques ne sont pas rares avec la Covid-19. Dans le New Jersey, aux États-Unis, un couple est décédé de la maladie à quelques heures d'intervalle, deux jours après avoir perdu son fils de la même manière. C'est le gouverneur Phil Murphy qui l'a annoncé dans une conférence de presse le 12 août dernier.

"Trois âmes formidables et aimantes ont été prises dans la même famille en l'espace de 48 heures", a déclaré le gouverneur. "La famille Freda est juste l'une des milliers de familles qui sait trop bien la force et le pouvoir horribles de ce virus", a-t-il poursuivi.

Selon CNN, le fils John Freda était un opticien de 51 ans. Il est décédé le 22 avril dernier du coronavirus. Deux jours plus tard, ses parents Larry et Vicki, âgés respectivement de 86 et 83 ans, sont morts à leur tour. Ils laissent derrière eux les deux frères de John et six petits enfants.

À l'heure actuelle, près de 190.000 cas de coronavirus ont été recensés dans le New Jersey, et près de 16.000 personnes sont décédées. En tout, aux États-Unis, plus de 170.000 sont mortes depuis le début de l'épidémie.