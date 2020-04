Coronavirus : quels sont les risques de transmission au supermarché ?

publié le 27/04/2020 à 11:42

Les ventilations et climatisations dans les supermarchés ne risquent-elle pas de véhiculer dans l’air des particules contaminées ? Il n’y a pas vraiment d’étude sur les supermarchés, la seule étude dont on dispose porte sur un restaurant, où une dame sans le savoir a pu contaminer deux autres tables. Après enquête, il a été déduit que ce sont sans doute des gouttelettes respiratoires qui ont pu être déplacées par les circuits d’air de la climatisation. En revanche, les serveurs n’ont pas été contaminés. Ce cas est donc trop particulier pour pouvoir conclure.

Finalement, le plus grand risque aujourd’hui dans les supermarchés c'est plutôt les autres clients. Les gens qui se croient trop près, qui touchent à tout. Normalement les vigiles à l’entrée régulent le nombre de personnes dans les magasins. Mais parfois il peut y avoir trop de monde dans une allée.

Une équipe de recherche de Loire-Atlantique a donc proposé d’autres solutions pour augmenter la sécurité dans les grandes surfaces : par exemple des allées à sens unique, avec interdiction de faire demi-tour si on a oublié un paquet de pâtes, on fait le tour du magasin pour reprendre l’allée dans le bon sens. Ou alors : vous avez touché le produit, et bien vous devez l’acheter. Vous ne pouvez pas le remettre en rayon.

La fédération du commerce et de la distribution trouve que ces mesures sont trop difficiles à mettre en place car tous les clients ne vont pas à la même vitesse. Conclusion : dans un supermarché, on reste prudent et on n’y va pas tous les jours.