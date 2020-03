publié le 12/03/2020 à 21:29

Depuis le premier cas déclaré le 24 janvier dernier, l’épidémie de coronavirus s’étend inexorablement en France. Parmi les 2.876 cas déclarés, un certain nombre se regroupe dans les mêmes régions.

Ainsi, en tête, on retrouve la région du Grand Est avec 578 cas confirmés. La région Grand Est comprend logiquement le département le plus touché de France, le Haut-Rhin avec près de 360 cas confirmés. L’Île-de-France avec 492 cas suit, puis on retrouve l’Auvergne-Rhône-Alpes et ses 265 cas confirmés. Les Hauts-de-France ne sont pas non plus épargnés avec le foyer épidémique de l’Oise qui recense à lui seul 156 cas pour 263 au niveau de la région.

La Bourgogne-Franche-Comté en déclare presque 100 de moins avec 155 cas. En France métropolitaine, c’est le Centre-Val de Loire qui est la région la moins touchée avec seulement 20 cas positifs. L’Outre-Mer est pour le moment relativement épargnée par l’épidémie avec moins de 10 cas recensés dans chaque Dom-Tom.