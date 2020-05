publié le 17/05/2020 à 19:27

Pour les collégiens de 6e et 5e pour les départements classés vert, ce sera le retour en classes le lundi 18 mai. Ces collégiens devront porter un masque en arrivant et la suite de la journée sera très réglementée, après la rentrée des plus petits aux primaires la semaine dernière.

"Nous sommes dans une classe de 6e qui est relativement vaste, donc on n'a pas eu de mal à mettre les 4 mètres carrés de distance entre les élèves et le professeur. Et chaque élève sera positionné sur une table, il y a son nom sur une étiquette et la semaine suivante il y aura le prénom du camarade", démarre Béatrice Hamourit, la principale du Collège Fraissinet dans le Ve arrondissement de Marseille.

"Concernant les masques, nous en avons assez largement pour tous les élèves et pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Nous leur donnerons dans une petite pochette le masque du matin et le masque de l'après-midi. Ils ne le mettront qu'après s'être lavé les mains avec du gel hydroalcoolique (...) Les salles seront aérées (...) Nous avons appliqué parfaitement ce qu'on nous a demandé de suivre avec le conseil de notre infirmière", conclut la principale.

Société - À Villeurbanne, les Puces ouvrent de nouveau leurs portes, mais avec des consignes à respecter pour les chineurs. Masques et gants obligatoires pour trouver la perle rare.

Santé - C'est une question qui commence à se poser partout : les abattoirs sont-ils des foyers de coronavirus ? En France et dans de nombreux pays, les cas se multiplient.

Politique - Emmanuel Macron s'est rendu dans l'Aisne pour commémorer les combats de Montcornet, la Bataille de France et Charles de Gaulle.

