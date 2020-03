et AFP

Une personne pourrait avoir contaminé 15.000 personnes. Un gourou sikh, décédé du Covid-19 est suspecté d'avoir été un "superpropagateur" du virus. La région, au nord de l'Inde a été placée en quarantaine stricte.

Baldev Singh, le gourou de 70 ans, est allé prêcher dans une quinzaine de villages du Pendjab, après être rentré d'Italie. Il est tombé malade avant de mourir du coronavirus, ce qui a déclenché en Inde l'une des plus sérieuses alertes. Des livraisons de nourriture sont effectuées aux 15.000 personnes placées en confinement encore plus strict que celui qui a été décrété pour l'ensemble du pays mercredi 25 mars.

"Le premier de ces 15 villages a été bouclé le 18 mars et nous estimons qu'il y a entre 15.000 et 20.000 personnes concernées" a assuré un magistrat du district de Banga où résidait le gourou. Il ajoute que des équipes médicales sont prête et qu'une surveillance régulière est effectuée.

90 personnes qui ont été en contact avec le gourou ont été testées positives. 200 tests d'autres personnes sont en attente d'analyse. Le gourou et ses deux collaborateurs n'ont pas respecté les ordres "d'autoconfinement" après leur retour d'Europe. Ils ont entamé immédiatement une série de prêches dans la région.

Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le second pays le plus peuplé après la Chine. Elle compte 873 cas de Covid-19 confirmés et compte 19 décès. Mais les experts évaluent que de nombreux cas ne sont pas recensés faute de tests.