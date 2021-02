Coronavirus : les tests salivaires, moins douloureux mais moins efficaces

publié le 05/02/2021 à 15:59

Le confinement ne se justifie pas pour l'instant, a dit Jean Castex jeudi 4 février. Les premiers départs en vacances pourront avoir lieu ce week-end, et pour mieux dépister la Covid-19, les tests salivaires seront bientôt déployés dans tout le pays, en particulier dans les établissements scolaires.

Ces tests font moins mal que l'écouvillon dans le nez. Fini le grand coton-tige. Les tests salivaires sont donc indiqués pour les personnes pour qui le prélèvement dans le nez est contre-indiqué, par exemple pour une personne âgée ou démente. L'inconvénient, c'est qu'il peut être compliqué d'aller chercher la salive dans la bouche, ou alors en déposer la bonne quantité dans un petit récipient mais sans cracher, pour empêcher que la salive vienne des poumons.

Il s'agit donc d'un test plus long qu'un prélèvement dans le nez, plus risqué pour celui qui prélève, mais qui fait moins peur et donc qui peut inciter plus de personnes à se faire dépister.

Sur le fond la Haute Autorité de santé (HAS) estime, après avoir analysé des milliers de tests, que les résultats sont corrects. Il s'agit toujours de la technique PCR, il n'y a que le prélèvement dans le nez. Il y a plus de faux négatifs que dans le cas des tests nasopharyngés, mais la sensibilité est acceptable. La HAS donnera dans les prochains jours des indications sur son utilisation lors des dépistages de masse, dans les écoles notamment.