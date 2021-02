et AFP

Quelque 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections de vaccins contre le Covid-19 seront ouverts "dans les prochains jours", a annoncé jeudi Jean Castex au cours d'une conférence de presse. Le Premier ministre a affirmé que "l'objectif de quatre millions de personnes ayant reçu leur première injection" sera atteint "d'ici la fin du mois de février".

L'accélération du rythme de vaccination va être rendue possible par l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca, qui sera utilisé à partir de samedi, a-t-il précisé. Sur les 1,7 million de rendez-vous supplémentaires annoncés, 500.000 seront ouverts à partir de vendredi pour être réalisés fin février, puis 1,2 million "dès le milieu de la semaine prochaine" pour le mois de mars.

Ils seront suivis encore "d'au moins 500.000 rendez-vous supplémentaires sur le mois de mars que nous ouvrirons progressivement d'ici là", a précisé le chef du gouvernement.

Toutes les personnes de plus de 65 ans vaccinées d'ici le mois de mai

"Je mesure parfaitement l'angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas encore obtenu un rendez-vous, de leur famille qui les aident dans leurs démarches, ou qui attendent impatiemment et parfois avec anxiété qu'on les appelle et qu'on leur donne des réponses", a ajouté Jean Castex.

"Nous gardons pour objectif de proposer la vaccination à toutes les personnes de plus de 65 ans d'ici le mois de mai et d'avoir couvert tous les Français adultes d'ici la fin de l'été", a-t-il poursuivi.