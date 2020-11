publié le 16/11/2020 à 16:14

Les laboratoires en charge de trouver un vaccin contre la Covid-19 sont-ils devenus la nouvelle cible des hackers ? Dans un compte-rendu publié ce vendredi 13 novembre, Microsoft affirme que plusieurs tentatives de cyberattaques contre des groupes pharmaceutiques et des laboratoires ont été stoppées ces derniers mois.

Ces attaques ont visé "sept sociétés de premier plan directement impliquées dans la recherche de vaccins et de traitements contre la Covid-19. Les cibles comprennent des sociétés pharmaceutiques et des chercheurs de vaccins de premier plan au Canada, en France, en Inde, en Corée du Sud et aux États-Unis", écrit Microsoft dans son compte-rendu, relayé par le magazine Futura Tech.

Ces pirates informatiques seraient originaires de Russie et de Corée du Nord, qui, toujours selon Microsoft, utilisent une technique de piratage visant à voler des informations de connexion en forçant des mots de passe, c'est-à-dire "en utilisant des milliers ou des millions de tentatives rapides".

"Une activité criminelle qui ne peut être tolérée"

"Les cyberattaques visant le secteur de la santé et tirant parti de la pandémie ne sont pas nouvelles", écrit Microsoft, qui précise que des attaques ont eu lieu plus tôt dans la pandémie contre des hôpitaux et des établissements de santé aux États-Unis, en République tchèque, contre le système hospitalier de Paris ou encore les systèmes informatiques des hôpitaux espagnols. "C'est une activité criminelle qui ne peut être tolérée", poursuit le groupe qui appelle les gouvernements à faire plus dans la lutte contre le piratage informatique.