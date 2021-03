publié le 16/03/2021 à 13:41

En Bretagne, les autorités sanitaires ont détecté plusieurs cas de malades affichant les symptômes du coronavirus. Problème : leurs tests PCR étaient négatifs. La transmissibilité et la dangerosité de cette nouvelle souche du virus sont en train d'être étudiées. Toutefois, selon le Professeur Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, ce variant "breton" ne présenterait "aucun caractère de dangerosité".

"On avait le sentiment que le diagnostic par le prélèvement naso-pharyngé posait une difficulté, comme si le virus se multipliait moins dans le nez et plus dans les poumons", explique le Pr Lina. Néanmoins, le virologue est rassurant : "C'est un virus qui aujourd'hui ne présente aucun caractère de dangerosité, il n'est pas plus sévère, il ne donne pas des infections plus longues et il semble se diffuser de façon relativement restreinte (...). On se rend compte qu'on n'a probablement pas une diffusion très importante de ce virus", assure-t-il.

"Le problème reste le variant anglais qui aujourd'hui effectivement représente probablement plus des deux tiers de l'ensemble des infections en France, avec le fait qu'il est plus transmissible et le fait qu'il donne potentiellement des formes un petit peu plus graves", conclut le spécialiste.