Coronavirus : le Sénat vote un nouveau budget de 110 milliards d'euros

publié le 23/04/2020 à 08:25

Le Sénat à majorité de droite a voté dans la nuit de mercredi à jeudi 23 avril, avec des modifications, le deuxième projet de budget rectifié pour 2020 proposé par le gouvernement. Objectif : soutenir l'économie face à la crise du coronavirus à hauteur de 110 milliards d'euros.

Ce budget de crise porte à 24 milliards d'euros les crédits destinés au chômage partiel et prévoit 20 milliards d'euros pour recapitaliser des entreprises stratégiques en difficulté, comme Air France. Il hisse à sept milliards d'euros le fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises et des indépendants. Enfin, les fonds alloués intègrent également une aide aux ménages les plus modestes (allocataires des minimas sociaux) de 150 euros, plus 100 euros par enfant.

Après l'Assemblée nationale, le texte a été adopté en première lecture par le Sénat (320 voix pour et 16 voix contre). Députés et sénateurs se réuniront jeudi en commission mixte paritaire pour se mettre d'accord sur un texte commun. Les deux chambres devront encore approuver cet accord.