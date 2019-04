publié le 13/04/2019 à 10:03

De l'avenue des Champs-Élysées à la Porte Dauphine, en passant par la place de la Concorde, la place Vendôme, la Place de l'Opéra, Bastille, le Château de Vincennes, l'Hôtel de Ville, le Grand Palais, le Trocadéro et le Bois de Boulogne. Comme chaque année depuis 2005, le marathon de Paris se déroule uniquement sur la rive droite de la Seine, dimanche 14 avril.



Le départ de la course handisport fauteuils sera donné à 8h06, celui de la course femmes à 8h09 et celui de la course hommes à 8h25. Les premiers concurrents sont attendus sur la ligne d'arrivée aux alentours de 10h30, les derniers vers 16h20. 60.000 personnes se sont inscrites pour cette course de 42,195 km, la distance officielle de n'importe quel marathon.

Pour cette 43e édition, le marathon de Paris affirme être "neutre en émissions carbone", grâce à une compensation par un programme de lutte contre la déforestation et les émissions de CO2 dans une région du Kenya. Parallèlement, le dispositif de collecte et de recyclage des déchets prévoit plus de 850 bacs pour les différents type de détritus.

Le parcours du marathon de Paris 2019 Crédit : Valentina BRESCHI, Vincent LEFAI / AFP