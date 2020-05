Coronavirus : le bilan journalier des décès en hausse en France

et AFP

publié le 17/05/2020 à 22:16

Plus de 28.000 personnes sont mortes en lien avec la Covid-19 en France depuis le 1er mars. 483 sont décédées dans les dernières 24 heures, selon le bilan diffusé dimanche 19 mai par le ministère de la Santé.

Ce bilan quotidien est le plus important de ces dernières semaines et est essentiellement dû aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital), portant le total des morts à 28.108.

Sollicitée par l'AFP, la Direction générale de la Santé (DGS) n'a pas été en mesure de donner de raison à cette hausse importante, en indiquant seulement que tous les bilans quotidiens procédaient d'une "actualisation des données transmises par les ARS (agences régionales de santé) à Santé publique France", l'agence sanitaire nationale.

En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser. 2.087 malades atteints d'une forme sévère du coronavirus sont en réanimation, contre 2.776 il y a une semaine. 24 nouveaux cas graves y ont été admis (contre 38 il y a une semaine).