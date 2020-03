publié le 11/03/2020 à 19:50

La situation en France se complexifie. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé le nouveau bilan du Covid-19 : 48 personnes ont été mortellement touchées et 2.281 sont contaminées. Emmanuel Macron a annoncé qu'il ferait une allocution télévisée ce jeudi 12 mars.

"Ce soir, on dénombre en France, 2.281 cas, soit 500 de plus qu'hier, 48 décès et 105 personnes en réanimation. Certaines régions comptent des centaines de cas, d'autres des dizaines, donc le virus ne circule pas sur tout le territoire de façon uniforme", a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé ce mercredi 11 mars que tous les établissements scolaires de Corse seront fermés jusqu'au 29 mars. Le coronavirus a fait trois morts sur l'île. Mercredi 11 mars, 51 cas d'infection étaient confirmés, dont 7 à Bastia et 44 en Corse-du-Sud.