Coronavirus : "À l'automne on aura vraiment rétabli les choses", estime un virologue

publié le 13/04/2021 à 19:16

La pandémie a atteint un point "critique" avec des infections qui croissent de manière "exponentielle", avertissait lundi 12 avril l'OMS. Sommes-nous dépassés par la pandémie et quand va-t-on s'en sortir ? Pour répondre à ces questions, le Pr Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur, président du Global Virus Network était l'invité de RTL Soir ce mardi.

"Je pense qu'à l'automne on aura vraiment rétabli les choses. On prend des coups sur la tête, on est face à un virus qui est une saleté. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas", explique-t-il. Concernant l'arrivée de nouveaux variants, notamment le variant brésilien, "il faut à la fois les prendre en considération, et ne pas non plus s'inquiéter d'une façon outrancière", poursuit le virologue.

"On a le sentiment que ce virus n'a pas une gamme de mutations si importante pour échapper à la vaccination. Les choses vont se contenir progressivement et je pense qu'on peut contenir ce variant brésilien comme les autres", dit-il.