publié le 04/01/2021 à 08:03

L'ensemble du corps médical s'interroge concernant le rythme de la vaccination contre la Covid-19 en France. "Je pense que de façon générale, au niveau mondial, on a cette immense impatience qu'il faut voir. Aux États-Unis, il y a déjà plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées. Il y a des critiques sur la lenteur du gouvernement parce que le nombre de personnes à vacciner est beaucoup plus important et qu'il y a cette attente", explique Christian Bréchot, ancien directeur de l’Inserm et de l’Institut Pasteur

Il y a deux mois les premiers vaccins arrivaient, mais la défiance a conduit certains pays à une lenteur dans la campagne de vaccination.

Selon le virologue et président du Global Virus Network (GVN) aux États-Unis, "le nombre de personnes vaccinées est énorme et il n'y a pas d'effets secondaires importants. Donc ça génère une impatience qu'on peut tout à fait comprendre" avant d'ajouter que "maintenant on est dans une situation où au-delà des polémiques, il faut clairement vacciner de façon massive et rapide".