Paris : grâce à un robot, une pizzeria se passe de pizzaiolo

Alors que des restaurateurs doivent faire face à une pénurie de main d'oeuvre, certains ont trouvé la solution. Au restaurant Pazzi qui ouvre ce lundi 5 juillet dans le quartier Beaubourg à Paris, il n'y a pas de pizzaiolo, c'est un robot qui fait le travail. Un robot cuisto inventé par deux ingénieurs en robotique à une époque où ils se nourrissaient presque exclusivement de pizzas.

Sur la borne tactile, Sébastien Roverso, l'un des co-fondateurs du robot Pazzi, sélectionne sa pizza parmi les 15 proposées. "Je vais prendre par exemple la garden pazzi, avec tomates cerises et sa crème de pesto", dit-il. Une fois la commande validée, derrière la vitre, le robot, tel Shiva la déesse aux quatre bras, commence son show.

"Le robot va venir prendre la boule de pâte, qu'il va ensuite venir étaler. On a reproduit le geste de l'étalement de la sauce tomate par une louche de pizzaiolo. On est sur une gestuelle qui est très élégante. C'est très important pour nous que ce soit agréable à regarder", explique Sébastien Roverso.

Initié par un maitre pizzaiolo

La pizza disparait dans l'arrière cuisine. "Tous les ingrédients sont stockés derrière, dans un grand frigo, et c'est un robot qui va venir ensuite les répartir directement sur la pizza". Revoilà la pizza quelques secondes plus tard, un deuxième bras la glisse alors dans le four à 400 degrés. Au bout de trois minutes, il l'a sort "et il va venir déposer la pizza dans le carton", explique Sébastien.

Une pizza à la pâte très fine et il faut dire que Pazzi a été initié par un maitre, Thierry Graffagnino, trois fois champion du monde des pizzaiolo. "Je suis son précepteur, pour apprendre tous les bons gestes comme moi je l'ai appris à Naples, quand j'apprenais à faire la pizza. J'ai mis au service de ce robot toute la tradition", dit-il. Les prix des pizzas vont de 7 à 13,50€.