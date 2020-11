Coronavirus : faut-il reprendre le sport juste après avoir été malade ?

publié le 25/11/2020 à 06:00

Après une isolation forcée à cause d'une infection au nouveau coronavirus, les personnes les plus athlétiques souhaiteront rapidement reprendre le sport. Une reprise à faire avec attention cependant. Plusieurs études médicales soulignent les potentiels dangers d'une reprise accélérée.

Le risque principal : même avec des symptômes légers, la Covid-19 peut entraîner avec elle certaines séquelles cardiovasculaires. Dans le New York Times, un médecin sportif raconte l'histoire d'une jeune new-yorkaise, tout juste trentenaire et active, morte d'un arrêt cardiaque lors d'une course à pied juste après avoir contracté le coronavirus. Cette employée du secteur médical aurait souffert d'une myocardite non-identifiée et provoquée par la maladie.

La myocardite, une inflammation du tissu musculaire du cœur, est également évoquée par le cardiologue du sport Heldor Dores dans un article publié dans le British Journal of Sports Medecine.



Un risque même sans hospitalisation

"Comme décrit dans d'autres matières de la cardiologie sportive, l'entraînement peut contribuer au développement de certaines conditions cardiovasculaires, même chez des individus a priori en bonne santé", note le médecin.

Heldor Dores recommande donc un examen cardiaque approfondi avant une reprise d'activité, même chez des malades qui n'ont pas été hospitalisés. Une étude allemande publiée dans le Journal of the American Medical Association, révèle que, sur un échantillon de 100 personnes étudiées après une infection, 78 présentaient des signes de myocardite.