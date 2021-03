Coronavirus : Jean Castex promet de "mettre le paquet" sur la vaccination

et AFP

publié le 06/03/2021 à 13:19

Lors de la visite d'une exploitation agricole à Saint-Eloi, dans la Creuse ce samedi 6 mars, Jean Castex a rappelé que les prochaines semaines seront "très sensibles" sur le front de la Covid-19. Il a notamment promis que le gouvernement allait "mettre le paquet sur la vaccination".

"On a un mois, un mois et demi, deux mois très sensibles" en raison des variants de la Covid-19, a affirmé le Premier ministre à un restaurateur, évoquant un reconfinement. "Ce variant risque de nous reconduire, je n'en sais rien, peut-être à reconfiner". "Donc il faut mettre le paquet sur la vaccination" en mars et avril, a-t-il ajouté.

Après des chiffres records de vaccination ce vendredi 5 mars (250.000 personnes), le gouvernement veut continuer à mettre le turbo dès ce week-end grâce à des centaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca restées dans les placards. L'objectif annoncé par Jean Castex : vacciner "20 millions de personnes", d'ici la mi-mai.