Coronavirus et Omicron : la fiabilité des autotests remise en cause par une nouvelle étude

Des chercheurs néerlandais se sont penchés sur la fiabilité des autotests pour dépister le variant Omicron du Covid-19. Ils ont constaté, dans un article publié dans le British Medical Journal, que les tests antigéniques détectaient moins le variant Omicron. Ainsi, la sensibilité d'un autotest est la probabilité que ce test soit positif alors que le malade a déjà été positif à l'issue d'un autre test (PCR par exemple).

Face au variant Omicron, la sensibilité d'un autotest effectué par prélèvement nasal, c'est-à-dire le taux de vrai positif, est comprise entre 70 % et 81 %. L'étude souligne qu'avec l'émergence d'Omicron, la fiabilité des tests antigéniques a baissé pour trois tests disponibles sur le marché. Celle-ci est passée de 87 % à 81 % pour Flowflex, de 80 % à 73 % pour MPBio et de 83 % à 70 % pour Clinitest. Le variant Omicron est donc moins souvent détecté que les précédents variants avec les autotests.



Des tests réalisés dans le nez et dans la gorge

Selon l'étude, lorsque le test est réalisé dans le nez et dans la gorge, le taux de sensibilité augmente. "Lorsque l'auto-échantillonnage oropharyngé et nasal combiné a été comparé à l'auto-échantillonnage nasal, les sensibilités se sont avérées légèrement plus élevées chez les testeurs de confirmation", indique l'étude. Le taux de sensibilité est ainsi compris entre 77 % et 83 % pour des patients ayant le coronavirus.

Un autre paramètre a été mesuré par cette étude : il s'agit de la spécificité du test, qui calcule la probabilité qu'un test soit un vrai négatif. En cas de prélèvement nasal, celle-ci est comprise entre 97 % et 99 %. En cas de test dans le nez et dans la gorge, elle est comprise entre 97 % et 98 %. Cela signifie que le pourcentage de faux négatifs est plus important en cas de prélèvement nasal et oropharyngé. En conclusion, les chercheurs recommandent aux fabricants d'autotests d'inclure dans leurs notices d'effectuer un prélèvement nasal, mais aussi dans la gorge, afin de mieux détecter le variant Omicron.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info