Coronavirus en France : cluster à l'école de police de Nîmes

publié le 30/01/2021 à 02:29

Un foyer épidémique de coronavirus a été détecté à l'École nationale de Police (ENP) de Nîmes. Au total, 65 cas ont d'ores et déjà été recensés et ce, "malgré des mesures importantes de dépistage, de gestes barrières et d'isolement" a indiqué la préfecture du Gard.

Pour tenter de limite la propagation du virus au sein de l'établissement, celui-ci ferme pour huit jours. De plus, une campagne massive de dépistage par tests antigéniques a été lancée ce vendredi, indique , et devra se poursuivre samedi. Ainsi, les 1.330 élèves et 400 permanents de l'école seront tous testés sans exception.

"Dans l’hypothèse où les tests se révéleraient positifs, les élèves resteraient confinés à l’ENP et ils seraient soumis à un test du type RPCR à compter du lundi 1er février avec un séquençage pour déterminer la présence d’un variant de Covid-19", a précisé la préfecture du Gard dans un communiqué.

L'établissement ferme donc ses portes pour huit jours, durant lesquels il sera entièrement désinfecté. D'après France Bleu, le retour à l'ENP devrait être conditionné à la production d'un test négatif.