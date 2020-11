et AFP

publié le 02/11/2020 à 16:03

De la musique, du brouhaha, des dizaines de personnes rassemblées. Des élèves de l'École nationale de police de Nîmes sont accusés d'avoir organisé une soirée clandestine mercredi 28 octobre en plein couvre-feu, et à la veille du reconfinement annoncé le jour même par Emmanuel Macron. Une enquête administrative a été ouverte par l'école dès le lendemain des faits relatés.

Les images de cette fête ont été relayées sur Twitter dimanche 1er novembre par Raphaël Maillochon, journaliste à BFMTV. On y voit un large groupe de personnes réunies sur un parking avec de la musique en fond sonore. Ces vidéos ont été tournées vers 21h alors qu'une brigade canine était venue chercher ses chiens au chenil situé dans l'enceinte de l'école au moment de sa prise de service. Elle a découvert la soirée en entendant de la musique, et à son arrivée, on entend des sifflements.

École nationale de police (ENP) de #Nîmes. Ce 28 octobre, environ une centaine d’élèves ont participé à une soirée clandestine.

Vers 21h20, alerté par la musique et des hurlements, une patrouille d’une brigade canine s’est déplacée sur place.

La suite est... étonnante. 1/2 pic.twitter.com/pR8K2AKuXI — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) November 1, 2020

Des élèves de l’école de police de Nîmes auraient organisé une «soirée clandestine» en plein confinement. Totalement inacceptable. Si ce fait est avéré, les élèves responsables ne seront pas dignes de porter l’uniforme et seront exclus. Pour être respecté il faut être respectable — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 1, 2020

Après la publication des vidéos, Gérald Darmanin a réagi sur son compte Twitter. "Des élèves de l'école de police de Nîmes auraient organisé une 'soirée clandestine' en plein confinement, a-t-il écrit. Totalement inacceptable. Si ce fait est avéré, les élèves responsables ne seront pas dignes de porter l'uniforme et seront exclus".