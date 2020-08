publié le 10/08/2020 à 20:21

C'est au sein de l'UCPA des Orres, dans les Hautes-Alpes, qu'un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été découvert. Le centre de loisir a été fermé temporairement et par mesure de précaution, ce dimanche 9 août.

Selon Ouest-France, en attendant les résultats des 326 tests préventifs effectués sur le personnel et les jeunes participants à cette colonie de vacances, le centre a été fermé et ce, jusqu'au 16 août prochain. Le personnel sera, bien entendu, testé à nouveau avant de reprendre ses fonctions et le centre sera complètement désinfecté avant sa réouverture.

Selon la préfète, Martin Clavel, et l'Agence régional de santé cités par Le Dauphiné Libéré, l'UCPA des Orres est le premier centre de vacances à être touché par l'épidémie de coronavirus dans les Hautes-Alpes. L'alerte a été donnée après que trois adolescents de 16 ans aient été testés positifs au virus.

Comme l'ont précisé les autorités : "les enfants testés positifs ont fait l’objet d’un rapatriement sanitaire directement vers leur domicile, les enfants identifiés comme contacts à risque dont le test est négatif rentreront chez eux pour y poursuivre leur quatorzaine d’isolement". Ceux qui ne sont dans aucun des deux cités ci-dessus, rentreront chez eux à bord de bus affrétés par l'UCPA.