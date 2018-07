publié le 03/07/2018 à 17:25

45.000 brumisateurs. Pour affronter les pics de chaleur de cet été, la SNCF et la RATP déploient les grands moyens en termes de prévention. Des brumisateurs, bouteilles d'eau et des éventails sont distribués gratuitement par les agents RATP et SNCF Transilien, mardi 3 juillet. Ces distributions ont lieu sur plusieurs points du réseau tels que le RER D et la ligne R du Transilien, selon une information du Parisien.



C'est la deuxième année consécutive que les sociétés de transport mettent en place un tel plan préventif. Aux vues des températures estivales particulièrement élevées en Île-de-France, il est envisageable que l'initiative soit aussi amenée à se réaliser les étés prochains.

Le STIF, SNCF Transilien et la RATP ont déjà déclaré avoir distribué près de 120.000 bouteilles d'eau, le 22 juin dernier, dans les 5 principales gares parisiennes.

Distribution d'eau en gare de Lyon. Les clients retrouvent le sourire ! Merci au STIF et merci aux volontaires STIF, RATP et SNCF ! pic.twitter.com/UhqVYLwuKk — Séb Gourgouillat (@SGourgouillat) 22 juin 2017