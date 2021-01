Coronavirus : comment bien choisir son masque ?

publié le 19/01/2021 à 10:04

Le Haut conseil de la santé publique alerte sur ces masques en tissu que vous avez peut-être faits vous-mêmes et qui risquent d'être peu efficaces pour contrer les nouveaux variants du virus qui circulent en ce moment.

Les masques cousus à la maison sont problématiques car impossible de vérifier la capacité de filtration du tissu ou des fibres, tout comme certains masques que l'on trouvent dans le commerce : pour ceux qui portent la mention USS2, la filtration n'est que de 70%.

Pour les scientifiques, une quantité plus faible de virus peut contaminer les autres. Les masques doivent donc être plus performants. Les UNS1 filtrent eux à 90% et ils sont recommandés, tout comme les masques chirurgicaux.

Pour une protection optimale, il convient également de respecter les deux mètres de distanciation et bien sur de porter son masque correctement. Et pour que la protection du masque dure dans le temps, il faut bien veiller à respecter le nombre de lavages pour les masques en tissu.